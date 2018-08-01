Общественная палата РФ предложила изменить работу ФСИН

Изменения, которые вносят в работу Федеральной службы исполнения наказаний, лишь начало реформирования уголовно-исполнительной системы страны, заявил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.

По ее словам, со среды, 1 августа, вступил в силу закон о службе в УИС, заменяющий морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел. Этим положением ФСИН РФ руководствовалось с 1992 года.

«Это только начало большой работы», — сказала представитель Общественной палаты РФ.

Каннабих отметила, что новые изменения позитивно скажутся на судьбе людей, которые отбывают наказание, передает РИА Новости. Однако у ОП РФ остались вопросы, которые обсудят не только с руководством ФСИН, но и общественникам.

Теперь сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний проверят на профпригодность, алкогольную и наркотическую зависимости в рамках регламентировано нормативно-правового акта. Ранее для этого требовалось согласие сотрудника. Кандидатов, желающих работать в ФСИН, проверят на полиграфе.