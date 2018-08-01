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МИД: Власти ЦАР направили следователей к месту обнаружения тел российских журналистов
19:20   1 Августа 2018
Россия

Общественная палата РФ предложила изменить работу ФСИН

Общественная палата РФ предложила изменить работу ФСИН

Изменения, которые вносят в работу Федеральной службы исполнения наказаний, лишь начало реформирования уголовно-исполнительной системы страны, заявил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.

По ее словам, со среды, 1 августа, вступил в силу закон о службе в УИС, заменяющий морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел. Этим положением ФСИН РФ руководствовалось с 1992 года.

«Это только начало большой работы», — сказала представитель Общественной палаты РФ.

Общественная палата РФ предложила изменить работу ФСИН

Каннабих отметила, что новые изменения позитивно скажутся на судьбе людей, которые отбывают наказание, передает РИА Новости. Однако у ОП РФ остались вопросы, которые обсудят не только с руководством ФСИН, но и общественникам.

Теперь сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний проверят на профпригодность, алкогольную и наркотическую зависимости в рамках регламентировано нормативно-правового акта. Ранее для этого требовалось согласие сотрудника. Кандидатов, желающих работать в ФСИН, проверят на полиграфе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #фсин #онк #оп
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