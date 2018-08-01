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19:20   1 Августа 2018
Россия

На время празднования Дня ВДВ 2 августа в центре Москвы ограничат движение

На время празднования Дня ВДВ 2 августа в центре Москвы ограничат движение

Столичная Госавтоинспекция предупредила автолюбителей о том, что 2 августа в центре Москвы из-за празднования Дня Воздушно-десантных войск будет ограничено движение, в связи с чем им лучше продумать маршруты движения в объезд.

Об этом в среду вечером сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Управления ГИБДД по городу Москва.

«В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию образованию Воздушно-десантных войск РФ, 2 августа с 06:00 до 16:00 по московскому времени будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по улице Ильинке от Биржевой площади до Красной площади», - говорится в сообщении.

При этом московская Госавтоинспекция призвала водителей продумать альтернативные маршруты и во время движения строго выполнять требования сотрудников Дорожно-постовой службы и предписания установленных на дорогах знаков.

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Автор: Александр Люблинский
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