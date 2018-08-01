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19:18   1 Августа 2018
Россия

Турчак назвал внесение законопроекта о визовых центрах поспешным

Турчак назвал внесение законопроекта о визовых центрах поспешным

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак осудил коллег-сенаторов за то, что они поспешно приняли решение о внесении законопроекта, предусматривающего обязательную аккредитацию для визовых центров в РФ, сообщает издание «Газета.Ru».

По его словам, данная законодательная инициатива нуждается в более подробном и тщательном рассмотрении. Сенаторы преждевременно внесли его, без необходимого обсуждения с экспертами. 

Он объяснил, что на заседании комитета Совфеда по международным делам обсуждение по данному вопросу будет возобновлено.

Действия сенатора Константина Косачева свидетельствуют в пользу Турчака, поскольку ранее, вместе со своим коллегой Олегом Морозовым, он отозвал проект.

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Автор: Екатерина Розина
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