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18:59   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

ВСУ около 170 раз нарушили перемирие в июле — ДНР

ВСУ около 170 раз нарушили перемирие в июле — ДНР

В течение июля украинские силовики порядка 170 раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали два мирных жителя.

Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 1 июля было установлено так называемое «хлебное» перемирие в связи с уборкой урожая. С начала года это уже третья попытка прекратить огонь. За месяц украинские силовики выпустили 126 мин калибром 120 миллиметров и 194 мины калибром 82 миллиметра.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #всу #днр #режим прекращения огня #хлебное перемирие
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