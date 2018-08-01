В течение июля украинские силовики порядка 170 раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали два мирных жителя.

Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 1 июля было установлено так называемое «хлебное» перемирие в связи с уборкой урожая. С начала года это уже третья попытка прекратить огонь. За месяц украинские силовики выпустили 126 мин калибром 120 миллиметров и 194 мины калибром 82 миллиметра.