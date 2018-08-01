Противостоять Путину может только Трамп — Сачвенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке терактов в Киеве, попросила американского лидера Дональда Трампа помочь освободить украинских политзаключенных из РФ.

По ее словам, только президенту США под силу противостоять на международной арене российскому коллеге Владимиру Путину. Савченко считает, что США — самое сильное государство в мире, в котором ценят права человека.

Савченко подчеркнула, что верит в взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество между США и Украиной, страной, где живут талантливые, свободные и патриотичные люди. По версии Генеральной прокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракт в Верховной раде. Депутату грозит от пяти лет тюремного заключения.

Президент РФ Владимир Путин договаривался с украинским коллегой Петром Порошенко допустить к заключенным омбудсменов двух стран. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетала в Киев в июле, чтобы увидеться с Одинцовым. Однако российского омбудсмена не пустили к заключенному якобы из-за отсутствия нужных для этого документов.