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 ЦБ хочет продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года

ЦБ хочет продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года
Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

 Противостоять Путину может только Трамп — Сачвенко

Противостоять Путину может только Трамп — Сачвенко

США хочет сотрудничать с Россией в Арктике

США хочет сотрудничать с Россией в Арктике

 МИД: Власти ЦАР направили следователей к месту обнаружения тел российских журналистов

МИД: Власти ЦАР направили следователей к месту обнаружения тел российских журналистов
19:04   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Противостоять Путину может только Трамп — Сачвенко

Противостоять Путину может только Трамп — Сачвенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке терактов в Киеве, попросила американского лидера Дональда Трампа помочь освободить украинских политзаключенных из РФ.

По ее словам, только президенту США под силу противостоять на международной арене российскому коллеге Владимиру Путину. Савченко считает, что США — самое сильное государство в мире, в котором ценят права человека.

Савченко подчеркнула, что верит в взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество между США и Украиной, страной, где живут талантливые, свободные и патриотичные люди. По версии Генеральной прокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракт в Верховной раде. Депутату грозит от пяти лет тюремного заключения.

Президент РФ Владимир Путин договаривался с украинским коллегой Петром Порошенко допустить к заключенным омбудсменов двух стран. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетала в Киев в июле, чтобы увидеться с Одинцовым. Однако российского омбудсмена не пустили к заключенному якобы из-за отсутствия нужных для этого документов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #украина #савченко #трамп
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