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19:00   1 Августа 2018
Россия

«Ни программы, ни инициатив»: политолог объяснил молчание кандидата в мэры Москвы Балакина

«Ни программы, ни инициатив»: политолог объяснил молчание кандидата в мэры Москвы Балакина

Экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин по решению Мосгорсуда зарегистрирован пятым кандидатом на пост мэра столицы.

Тем не менее, Балакин не комментирует свое выдвижение, невзирая на положительное решение суда. 

О том, зачем Балакин пошел на выборы и, почему бездействует в интервью для iReactor рассказал политолог, первый зампред коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Дмитрий Захаров. Он уверен, что бездействие новоиспеченного кандидата объясняется отсутствием четкого плана предвыборной кампании.

Политолог предположил, что за участие в выборах Балакину пообещали подъем по карьерной лестнице, либо так он пытается привлечь внимание к собственной персоне. Молчание кандидата наталкивает на мысли о том, что он пошел на выборы без какой-либо подготовки.

Захаров считает, что у него нет ни программы, ни инициатив, направленных на благо Москвы.

Изначально кандидат позиционировал себя в качестве «сторонника лужковской Москвы». Однако сам Лужков в беседе с журналистом ИА «Политика сегодня» назвал Балакина подонком и заявил, что двигать его в мэры Москвы - это безумие.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #выборы #политика #мэр москвы #лужков #балакин
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