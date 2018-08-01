Кудрин: Цифровизация приведет к неизбежному сокращению числа российских чиновников

По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, число российских чиновников, благодаря цифровизации, неизбежно сократится.

Об этом Кудрин написал в среду в своем микроблоге Twitter.

«Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к изменению и сокращению контрольных функций государства», - отметил он.

Также Кудрин высказал мнение, что цифровизация отразится и на том, что Счетная палата, проводя в общей сложности меньшее количество проверок, будет, тем не менее, иметь больше информации.

Напомним: ранее в среду Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета по цифровой экономики при Совфеде, которое прошло в Калининградской области, заявил, что цифровизация экономики подразумевает в первую очередь развитие конкуренции с самим собой.