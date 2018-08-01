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18:25   1 Августа 2018
Россия

Смолова не было за рулем машины в момент ДТП

Смолова не было за рулем машины в момент ДТП

В среду днем в Краснодаре произошло серьезное ДТП. Пострадала иномарка, принадлежащая футболисту Федору Смолову. Самого спортсмена в машине не было.

Об этом пишет «360». Смолов дал машину одному из друзей покататься. Самого футболиста на месте аварии не оказалось. 

Ранее ФК «Краснодар» также опроверг информацию о том, что спортсмен попал в ДТП.  

В связи с произошедшим проводится проверка. Известно, что на машине часто ездила девушка Смолова. Сам автомобиль, BMW M5 First Edition, сильно пострадал. Стоимость машины оценивается в девять миллионов рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #дтп #краснодар #смолов
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