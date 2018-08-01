В среду днем в Краснодаре произошло серьезное ДТП. Пострадала иномарка, принадлежащая футболисту Федору Смолову. Самого спортсмена в машине не было.

Об этом пишет «360». Смолов дал машину одному из друзей покататься. Самого футболиста на месте аварии не оказалось.

Ранее ФК «Краснодар» также опроверг информацию о том, что спортсмен попал в ДТП.

В связи с произошедшим проводится проверка. Известно, что на машине часто ездила девушка Смолова. Сам автомобиль, BMW M5 First Edition, сильно пострадал. Стоимость машины оценивается в девять миллионов рублей.