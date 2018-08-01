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ЦБ хочет продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года
Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

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18:34   1 Августа 2018
Весь мир

Эрдоган хочет восстановить смертную казнь в Турции

Эрдоган хочет восстановить смертную казнь в Турции

Соответствующий законопроект сначала должен принять парламент, передает слова турецкого лидера Тайип Эрдогана телеканал NTV.

Президент Турции готов восстановить в стране смертную казнь. Если закон пройдет парламент, тогда Эрдоган его ратифицирует. Анкара чувствительно относится к этой теме, потому что знает позицию убийц, подчеркнул Тайип Эрдоган.

«Они должны платить тем же за совершенные злодеяния», — резюмировал президент Турции.

Впервые о возвращении смертной казни заговорили после попытки военного переворота в июле 2016 года. После случившегося турецкий лидер заявил, что не исключает возможности проведения референдума по этому вопросу. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #эрдоган #смертная казнь #общество
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