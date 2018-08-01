Эрдоган хочет восстановить смертную казнь в Турции

Соответствующий законопроект сначала должен принять парламент, передает слова турецкого лидера Тайип Эрдогана телеканал NTV.

Президент Турции готов восстановить в стране смертную казнь. Если закон пройдет парламент, тогда Эрдоган его ратифицирует. Анкара чувствительно относится к этой теме, потому что знает позицию убийц, подчеркнул Тайип Эрдоган.

«Они должны платить тем же за совершенные злодеяния», — резюмировал президент Турции.

Впервые о возвращении смертной казни заговорили после попытки военного переворота в июле 2016 года. После случившегося турецкий лидер заявил, что не исключает возможности проведения референдума по этому вопросу.