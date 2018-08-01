Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

Глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан хочет договориться. Об этом сообщила его адвокат Валентина Рыбина.

Рубана подозревают в подготовке теракта в Киеве. Дело передано в украинскую прокуратуру.

По информации СМИ, ведомство вместе с СБ Украины закончило досудебное расследование дела. Помимо Рубана обвиняется и депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Рыбина сообщила, что 27 июля текущего года обращалась в прокуратуру активизировать процесс сделки, в ходе которой Рубан признает вину.

Подозреваемого СБУ задержала в марте. Рубан пытался въехать в Донбасс, не контролируемый Киевом. В ведомстве сообщили, что у задержанного обнаружили большое количество оружия.