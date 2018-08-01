Эксперт: «Нафтогаз» признает, что альтернативы «Северному потоку-2» нет

Украинские критики российского газового проекта «Северный поток-2» уже не имеют серьезных надежд на то, что строительства газопровода в Европу удастся остановить.

Об этом в среду пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика Сегодня», приводя мнение Александра Фролов – заместителя руководителя Институа нацэнергетики.

В частности, Фролов заявил, что о признании Украиной безальтернативности «Северного потока-2» свидетельствуют недавние заявления по газопроводу главного коммерческого директора украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко. Эксперт обратил внимание, что в них не было озвучено ни одного нового аргумента против российского газопровода – лишь надежды украинской стороны на то, что Дания все же откажется дать разрешение на его строительство, а также на американские санкции, которые, возможно, все же смогут остановить проект. Также Витренко, выразил надежду на то, что политики в ФРГ изменять свое мнение относительно «Северного потока-2» и откажутся от него, несмотря на очевидность того, что именно Германия, ожидая от газопровода прямой выгоды для себя, сейчас лоббирует его строительство.

При этом эксперт указывает на то, что даже, если Дания действительно откажет России в разрешении проложить трубопровод через свои территориальные воды в Балтийском море, это не заморозит строительство, а лишь притормозит его.

Исходя из этого, Александр Фролов делает вывод, что Киев практически смирился с перспективой жить в условиях, когда «Северный поток-2» будет построен и заработает на полную мощность, что ожидается к 2022 году.