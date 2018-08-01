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18:39   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Эксперт: «Нафтогаз» признает, что альтернативы «Северному потоку-2» нет

Эксперт: «Нафтогаз» признает, что альтернативы «Северному потоку-2» нет

Украинские критики российского газового проекта «Северный поток-2» уже не имеют серьезных надежд на то, что строительства газопровода в Европу удастся остановить.

Об этом в среду пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика Сегодня», приводя мнение Александра Фролов – заместителя руководителя Институа нацэнергетики.

В частности, Фролов заявил, что о признании Украиной безальтернативности «Северного потока-2» свидетельствуют недавние заявления по газопроводу главного коммерческого директора украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко. Эксперт обратил внимание, что в них не было озвучено ни одного нового аргумента против российского газопровода – лишь надежды украинской стороны на то, что Дания все же откажется дать разрешение на его строительство, а также на американские санкции, которые, возможно, все же смогут остановить проект. Также Витренко, выразил надежду на то, что политики в ФРГ изменять свое мнение относительно «Северного потока-2» и откажутся от него, несмотря на очевидность того, что именно Германия, ожидая от газопровода прямой выгоды для себя, сейчас лоббирует его строительство.

Эксперт: «Нафтогаз» признает, что альтернативы «Северному потоку-2» нет

При этом эксперт указывает на то, что даже, если Дания действительно откажет России в разрешении проложить трубопровод через свои территориальные воды в Балтийском море, это не заморозит строительство, а лишь притормозит его.

Исходя из этого, Александр Фролов делает вывод, что Киев практически смирился с перспективой жить в условиях, когда «Северный поток-2» будет построен и заработает на полную мощность, что ожидается к 2022 году.

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Автор: Александр Люблинский
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