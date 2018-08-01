Зевнули. Депутат из Петербурга полгода работал после смерти по средам

В администрации поселения объясняют, что забыли вовремя уволить скоропостижно ушедшего коллегу.

В поселке Тярлево, что расположен в Пушкинском районе Петербурга, активисты «Трансперенси Интренешнл – Россия» обнаружили почившего народного избранника, который более полугода исполнял свои обязанности. Сайт местной администрации предлагал записаться на прием к Рашиду Шафееву, который он вел по средам с 16 до 18, еще 1 августа. Скончался народный избранник в январе этого года, однако полномочия его прекратили только 13 июля.

«Да он умер четыре месяца назад, – энергично объясняет глава муниципального образования Тярлево Геннадий Бекеров. – Давно дали провайдеру, чтобы он все убрал. Я не знаю, чего он не убирает. Выведен он официально. Забыли, что в течение трех месяцев это нужно было сделать и сделали чуть позже. У нас поселок, выборы нам делать не надо. У нас остается девять человек. Сохраняется кворум».

Позднее увольнение покойного коллеги собеседник агентства объяснил элементарной оплошностью: «зевнули». Районную администрацию, которую насторожило отсутствие справки о доходах Шафеева, о печальном событии известили, утверждает глава муниципалитета.

«Мы провели по совету, выложили на сайт наше решение, что вывели его в связи со смертью, позвонили провайдеру. Нет человека», - объяснил собеседник «ПС».

После беседы корреспондента «Политики Сегодня» с Бекеровым контактная информация Шафеева с сайта пропала.