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 ЦБ хочет продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года

ЦБ хочет продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года
Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

 Противостоять Путину может только Трамп — Сачвенко

Противостоять Путину может только Трамп — Сачвенко

США хочет сотрудничать с Россией в Арктике

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МИД: Власти ЦАР направили следователей к месту обнаружения тел российских журналистов
18:14   1 Августа 2018
Россия

Пропавшего в Москве кота Бегемота нашли

Пропавшего в Москве кота Бегемота нашли

Об этом сообщается на странице московского театра-музея «Булгаковский дом».

Ранее сообщалось, что животное похитила неизвестная женщина в белом платье. Украв животное, она направилась к станции метро «Маяковская». Администрация музея разместила объявление о пропаже на странице в Facebook. Инцидент произошел утром в среду, 1 августа.

Позднее в этот же день сообщили, что кота подкинули к Театру Моссовета, но без ошейника, где был написан адрес. У здания животное нашли полицейские.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #булгаковский дом #кот бегемот
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