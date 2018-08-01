Пропавшего в Москве кота Бегемота нашли

Об этом сообщается на странице московского театра-музея «Булгаковский дом».

Ранее сообщалось, что животное похитила неизвестная женщина в белом платье. Украв животное, она направилась к станции метро «Маяковская». Администрация музея разместила объявление о пропаже на странице в Facebook. Инцидент произошел утром в среду, 1 августа.

Позднее в этот же день сообщили, что кота подкинули к Театру Моссовета, но без ошейника, где был написан адрес. У здания животное нашли полицейские.