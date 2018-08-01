Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»
Украинский боксер Александр Усик, который недавно завоевал звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, заявил, что не нуждается в присвоении ему звания «Герой Украины».
Об этом Усик заявил, комментируя слова премьер-министра страны Владимира Гройсмана, который ранее озвучил намерение предложить украинскому лидеру Петру Порошенко наградить почетным званием боксера, одержавшего убедительную победу в финальном поединке Всемирной суперсерии (WBSS).
В частности, Усик, выступая на пресс-конференции, заявил:
«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии».
Также боксер отметил, что не просит у государства ничего, кроме того, чтобы ему не мешали двигаться к новым достижениям. Пресс-конференцию чемпиона транслировали украинские телевизионные каналы.