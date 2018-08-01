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 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»
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18:05   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

Украинский боксер Александр Усик, который недавно завоевал звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, заявил, что не нуждается в присвоении ему звания «Герой Украины».

Об этом Усик заявил, комментируя слова премьер-министра страны Владимира Гройсмана, который ранее озвучил намерение предложить украинскому лидеру Петру Порошенко наградить почетным званием боксера, одержавшего убедительную победу в финальном поединке Всемирной суперсерии (WBSS).

В частности, Усик, выступая на пресс-конференции, заявил:

«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии».

Также боксер отметил, что не просит у государства ничего, кроме того, чтобы ему не мешали двигаться к новым достижениям. Пресс-конференцию чемпиона транслировали украинские телевизионные каналы.

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Автор: Александр Люблинский
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