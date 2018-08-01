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Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

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 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

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17:58   1 Августа 2018
Россия

Объединение банка «Открытие» и Бинбанка завершится в начале 2019 года

Объединение банка «Открытие» и Бинбанка завершится в начале 2019 года

Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

Банк «Открытие» и Бинбанк находятся на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) с прошлого года. Тогда же главой «Открытия» стал президент ВТБ 24 Михаил Задорнов.

В феврале 2018 года Банк России объявил о решении объединить эти банки. В марте говорилось, что этот процесс закончится в апреле 2019 года.

Финансовая группа «Открытие» включает в себя банк «Открытие», страховую компанию «Росгосстрах» и негосударственные пенсионные фонды. По словам главы банка Михаила Задорнова, приватизация группы может быть проведена в 2021 году. Акции сможет купить широкий круг инвесторов.

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Автор: Виктория Разумовская
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