Объединение банка «Открытие» и Бинбанка завершится в начале 2019 года

Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

Банк «Открытие» и Бинбанк находятся на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) с прошлого года. Тогда же главой «Открытия» стал президент ВТБ 24 Михаил Задорнов.

В феврале 2018 года Банк России объявил о решении объединить эти банки. В марте говорилось, что этот процесс закончится в апреле 2019 года.

Финансовая группа «Открытие» включает в себя банк «Открытие», страховую компанию «Росгосстрах» и негосударственные пенсионные фонды. По словам главы банка Михаила Задорнова, приватизация группы может быть проведена в 2021 году. Акции сможет купить широкий круг инвесторов.