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ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

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18:04   1 Августа 2018
Весь мир

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

Российский дипломат Геннадий Гатилов встретился с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клеменс в постпредстве РФ при отделении международной организации в Женеве.

Представитель министерства иностранных дел РФ Николай Бурцев сообщил, что ООН готова сотрудничать с российской стороной по вопросу возвращения сирийских беженцев домой. По его словам, международная организация окажет гуманитарную помощь беженцам, вернувшимся в САР.

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

Однако ООН обставила условиями практические меры. Необходимо стабилизировать обстановку в сирийском государстве, восстановить права на землю и& недвижимость, сделать бесперебойный гуманитарный доступ к возвращающимся беженцам, информировать сирийцев о ситуации в стране.  

Представитель МИД РФ отметил, что Москве предложили подключить представителя российского посольства в Иордании к работе по проблеме беженцев. Рабочую группу создали в Аммане, в нее вошли представители ООН, НПО и нескольких стран.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #оон #общество
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