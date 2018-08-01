ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

Российский дипломат Геннадий Гатилов встретился с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клеменс в постпредстве РФ при отделении международной организации в Женеве.

Представитель министерства иностранных дел РФ Николай Бурцев сообщил, что ООН готова сотрудничать с российской стороной по вопросу возвращения сирийских беженцев домой. По его словам, международная организация окажет гуманитарную помощь беженцам, вернувшимся в САР.

Однако ООН обставила условиями практические меры. Необходимо стабилизировать обстановку в сирийском государстве, восстановить права на землю и& недвижимость, сделать бесперебойный гуманитарный доступ к возвращающимся беженцам, информировать сирийцев о ситуации в стране.

Представитель МИД РФ отметил, что Москве предложили подключить представителя российского посольства в Иордании к работе по проблеме беженцев. Рабочую группу создали в Аммане, в нее вошли представители ООН, НПО и нескольких стран.