Кобылкин: Рекультивация полигона «Кучино» в Балашихе эффективна

Слова министра природы и экологии России Дмитрия Кобылкина передала пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты на полигоне «Кучино» применили эффектные меры в экстренном режиме, сообщил политик. Свалка стала показательным местом: с одной стороны как не надо делать, а с другой — как нужно управлять отходами.

Кобылкин считает, что для своевременного решения проблемы необходимо применять методы, проверенные временем.

В Балашихе на территории полигона эксперты установят четыре установки, пишет «Подмосковье сегодня». При помощи техники из свалочного газа получат электричество.