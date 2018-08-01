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 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

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17:39   1 Августа 2018
Россия

Кобылкин: Рекультивация полигона «Кучино» в Балашихе эффективна

Кобылкин: Рекультивация полигона «Кучино» в Балашихе эффективна

Слова министра природы и экологии России Дмитрия Кобылкина передала пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты на полигоне «Кучино» применили эффектные меры в экстренном режиме, сообщил политик. Свалка стала показательным местом: с одной стороны как не надо делать, а с другой — как нужно управлять отходами.

Кобылкин считает, что для своевременного решения проблемы необходимо применять методы, проверенные временем.

В Балашихе на территории полигона эксперты установят четыре установки, пишет «Подмосковье сегодня». При помощи техники из свалочного газа получат электричество.

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Автор: Павел Никифоров
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