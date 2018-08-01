Мы в соц.сетях:
Машина футболиста Смолова попала в ДТП

Машина футболиста Смолова попала в ДТП

 Зевнули. Депутат из Петербурга полгода работал после смерти по средам

Зевнули. Депутат из Петербурга полгода работал после смерти по средам
Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»
ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

 Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность

Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность
Машина футболиста Смолова попала в ДТП

Машина футболиста Смолова попала в ДТП

 Зевнули. Депутат из Петербурга полгода работал после смерти по средам

Зевнули. Депутат из Петербурга полгода работал после смерти по средам
Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»
ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

 Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность

Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность
17:44   1 Августа 2018
Россия

Памфилова: ЦИК проведет в петербургском избиркоме «работу над ошибками»

Памфилова: ЦИК проведет в петербургском избиркоме «работу над ошибками»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о планах направить в Санкт-Петербург «большого десанта» для проведения с местной комиссией «серьезной, тщательной работы над ошибками».

Об этом в среду сообщает агентство «Интерфакс», приводя заявление Памфиловой:

«Большой десант собирается в Санкт-Петербург. Это будет серьезно, и всем все будет ясно», - сказала она, в частности.

При этом отмечается, что куратором поездки «десанта» в Санкт-Петербург назначен заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Напомним: ранее Элла Памфилова, подводя итоги прошедших весной 2018 года президентских выборов, не раз выступала с критикой в адрес петербургской избирательной комиссии. После того, как выездная комиссия ЦИК провела в Петербурге проверку, руководитель петербургской комиссии Виктор Панкевич был вынужден подать в отставку, его место занял Виктор Миненко, кандидатуру которого предложила Москва.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #цик #центризбирком #общество #элла памфилова #избирательная комиссия #большой десант #работа над ошибками
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...