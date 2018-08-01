Памфилова: ЦИК проведет в петербургском избиркоме «работу над ошибками»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о планах направить в Санкт-Петербург «большого десанта» для проведения с местной комиссией «серьезной, тщательной работы над ошибками».

Об этом в среду сообщает агентство «Интерфакс», приводя заявление Памфиловой:

«Большой десант собирается в Санкт-Петербург. Это будет серьезно, и всем все будет ясно», - сказала она, в частности.

При этом отмечается, что куратором поездки «десанта» в Санкт-Петербург назначен заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Напомним: ранее Элла Памфилова, подводя итоги прошедших весной 2018 года президентских выборов, не раз выступала с критикой в адрес петербургской избирательной комиссии. После того, как выездная комиссия ЦИК провела в Петербурге проверку, руководитель петербургской комиссии Виктор Панкевич был вынужден подать в отставку, его место занял Виктор Миненко, кандидатуру которого предложила Москва.