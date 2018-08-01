В селе Каменушка Уссурийского округа Приморского края в одном из домов найдены тела трех человек. Следователи установили, что это тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка.

У всех обнаружены признаки насильственной смерти — они скончались от огнестрельных ранений. Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На месте преступления работают следовали-криминалисты.

СК РФ по Приморью сообщает, что к убийству причастен 49-летний местный житель. Он покончил собой, а его тело обнаружили в соседнем доме с огнестрельным ранением.

Обстоятельства произошедшего уточняются.