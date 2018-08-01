Минобороны: Ряд стран препятствует возвращению сирийцев на родину

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что некоторые государства создают искусственные препятствия для мирного населения Сирии, чтобы те не могли спокойно вернуться в свои дома.

Часто этот процесс политизируется. Мизинцев считает, что причиной этого является желание получать помощь от международных организаций и стран-доноров, которая выделяется для поддержки сирийских беженцев, а также использовать их в качестве низкооплачиваемой рабочей силы.

По словам руководителя Национального центра, ряд стран заняли выжидательную позицию. Они не оказывают помощь в вопросе возвращения сирийцев на родину, всячески затягивая этот процесс.