Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность

Российское посольство в Таджикистане рекомендует россиянам, посещающим эту республику, соблюдать необходимые меры предосторожности.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте диппредставиетльства в связи с произошедшим в таджикском селе Сафобахш 29 июля нападением членов местного экстремистского подполья на иностранных туристов, путешествовавших на велосипедах.

«Посольство РФ в Республике Таджикистан обращается с просьбой к российским гражданам, планирующим посетить Таджикистан, соблюдать возможные меры предосторожности, избегать малонаселенных и труднодоступных мест», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним: в результате нападения экстремистов в Таджикистане 29 июля текущего года погибли четверо иностранных туристов. В связи с произошедшим, Министерство внутренних дел республики создало спецподразделение, в задачи которого будет входить охрана туристов.