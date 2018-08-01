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В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

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 Машина футболиста Смолова попала в ДТП

Машина футболиста Смолова попала в ДТП
Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

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ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

 Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность

Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность
17:28   1 Августа 2018
Весь мир

Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность

Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность

Российское посольство в Таджикистане рекомендует россиянам, посещающим эту республику, соблюдать необходимые меры предосторожности.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте диппредставиетльства в связи с произошедшим в таджикском селе Сафобахш 29 июля нападением членов местного экстремистского подполья на иностранных туристов, путешествовавших на велосипедах.

«Посольство РФ в Республике Таджикистан обращается с просьбой к российским гражданам, планирующим посетить Таджикистан, соблюдать возможные меры предосторожности, избегать малонаселенных и труднодоступных мест», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним: в результате нападения экстремистов в Таджикистане 29 июля текущего года погибли четверо иностранных туристов. В связи с произошедшим, Министерство внутренних дел республики создало спецподразделение, в задачи которого будет входить охрана туристов.

Посольство призвало граждан РФ в Таджикистане соблюдать осторожность

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Автор: Александр Люблинский
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