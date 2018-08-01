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17:26   1 Августа 2018
Россия

Словацкая делегация выступила за мир между Украиной и РФ

Словацкая делегация выступила за мир между Украиной и РФ

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прилетела в Крым и пробудет на полуострове до пятницы, 3 августа.

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек напомнил, что на словацкую делегацию давили информационно и политически, во том числе со стороны украинского МИД. По его словам, политиков и бизнесменов предупредили, что Киев запретит им въезжать на Украину, если они посетят крымский полуостров. 

Словацкая делегация выступила за мир между Украиной и РФ

Петер Марчек отметил, что украинцы — славяне, люди не виноваты, что имеют такое правительство. Словацкая делегация выступила за мир и отсутствие конфликтов между Украиной и РФ.  

«Для меня Крым был, есть и будет русским. Это мое мнение как гражданина Марчек», — подчеркнул словацкий депутат.

Петер Марчек объяснил, что делегация прилетела в Крым, чтобы обсудить возможности развития бизнеса и инвестирования в полуостров. Депутат Национального совета Словакии добавил, что делегация не уедет, пока не подпишет «хотя бы маленький контракт или договор».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #марчек
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