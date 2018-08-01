В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

Об этом сообщает пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Саргунова.

По данным РИА Новости, в суд поступило еще одно обращение по делу о пытках в ярославской колонии.

Однако Саргунова заявила, что дата рассмотрения ходатайства пока неизвестна.

Следователи данную информацию пока не подтвердили, до этого момента было выявлено восемь участников издевательств, таким образом, теперь их стало 12.

Об избиениях в ярославской колонии стало из опубликованного на сайте «Новой газетой» видеоролика.