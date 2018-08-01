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 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

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17:16   1 Августа 2018
Весь мир

Сирийские военные попали в засаду ИГ*

Сирийские военные попали в засаду ИГ*

Ловушку боевики «Исламского государства»* устроили в районе аэропорта Думейр, пишут РИА Новости со ссылкой на источник СБ Сирии.

В столкновении террористы убили бригадного генерала Надима Асаада. Военный отвечал за безопасность района Думейр. Вместе с ним погибли еще два офицера вместе с десятью солдатами. Пятеро ранены.

По словам источника, террористы пришли из пустыни к востоку от Думейра. Этот район полностью контролируется сирийской правительственной армией. 

Боевики пришли из соседней с Дамаском 55-километровой зоны. Территория находится под контролем «Джейш аль-Суввар» («Армия революционеров»)*.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая группировка, запрещена в РФ.

*«Джейш аль-Суввар» («Армия революционеров»)* — террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #иг #политика #исламское государство #весь мир #армия сар
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