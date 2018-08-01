Собянин поздравил ВДНХ с 77-м днем рожденья
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рожденья Выставку достижений народного хозяйства – ВДНХ, которой в 2018 году исполняется 77 лет.
Свои поздравления столичный градоначальник опубликовал в сети микроблогов Twitter, отметив там же, что выставка встретила свой праздник во всей красе – Центральный павильон ВДНХ приведен в порядок, а также на территории начали работать исторические фонтаны.
По словам Собянина, новая история Выставки достижений народного хозяйства только начинается и дальше все будет еще лучше.
Поздравляю #ВДНХ с днем рождения. Рад, что этот праздник выставка встречает во всей красе. Мы привели в порядок Центральный павильон и запустили исторические фонтаны. Дальше будет лучше. Начинается новая история. pic.twitter.com/H4wxMBrl5g— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2018 г.