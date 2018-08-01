Собянин поздравил ВДНХ с 77-м днем рожденья

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рожденья Выставку достижений народного хозяйства – ВДНХ, которой в 2018 году исполняется 77 лет.

Свои поздравления столичный градоначальник опубликовал в сети микроблогов Twitter, отметив там же, что выставка встретила свой праздник во всей красе – Центральный павильон ВДНХ приведен в порядок, а также на территории начали работать исторические фонтаны.

По словам Собянина, новая история Выставки достижений народного хозяйства только начинается и дальше все будет еще лучше.