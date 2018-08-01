Мы в соц.сетях:
В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

 Машина футболиста Смолова попала в ДТП

Машина футболиста Смолова попала в ДТП
Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»
Эрдоган хочет восстановить смертную казнь в Турции

Эрдоган хочет восстановить смертную казнь в Турции

 ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР
В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

 Машина футболиста Смолова попала в ДТП

Машина футболиста Смолова попала в ДТП
Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

Адвокат: Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, готов сознаться

 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»
Эрдоган хочет восстановить смертную казнь в Турции

Эрдоган хочет восстановить смертную казнь в Турции

 ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР

ООН готова сотрудничать с РФ по вопросу возвращения беженцев в САР
17:15   1 Августа 2018
Россия

Собянин поздравил ВДНХ с 77-м днем рожденья

Собянин поздравил ВДНХ с 77-м днем рожденья

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рожденья Выставку достижений народного хозяйства – ВДНХ, которой в 2018 году исполняется 77 лет.

Свои поздравления столичный градоначальник опубликовал в сети микроблогов  Twitter, отметив там же, что выставка встретила свой праздник во всей красе – Центральный павильон ВДНХ приведен в порядок, а также на территории начали работать исторические фонтаны.

По словам Собянина, новая история Выставки достижений народного хозяйства только начинается и дальше все будет еще лучше.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #поздравления #общество #день рождения #мэр москвы #выставка #вднх #77 лет
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...