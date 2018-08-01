Лужков: Двигать в мэры Москвы Балакина - безумие

Бывший руководитель столицы не скрывает своего негативного отношения к экс-владельцу строительной компании СУ-155.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг информацию о своем покровительстве кандидату в градоначальники Михаилу Балакину. В интервью «Политике Сегодня» Лужков подчеркнул, что бывший владелец строительной кампании СУ-155 не заслуживает поста руководителя российской столицы.

- Пишут что Михаил Балакин ваш протеже. Якобы на выборах мэра представляет ваши интересы. Есть правда в этих разговорах?

- Скорее правильно говорить об антиподе, чем о человеке, которого мы можем как-то поддерживать. Это вообще человек, который с моей точки зрения не только недостоин идти в мэры, а скорее им должны больше интересоваться правоохранительные органы. Безумие такого человека двигать в мэры, да еще пользоваться какими-то именами, с которыми он не работал. Он работал в Москве, но это не означает, что человека поддерживал мэр Москвы. Он работал еще с одним человеком, которого я тоже очень не уважаю. Это господин Ресин. Это его протеже. А с точки зрения мэра Москвы - это антипод.

- А откуда пошли разговоры, что Балакин ваш человек?

- Это тоже характерная часть этого человека. Без каких-либо договоренностей.. Я его уже десяток лет в глаза не видел. Подонок. Это самая правильная оценка этого человека во всем. И в бизнесе и в порядочности.

- У вас такое суждение возникло после банкротства СУ-155?

- Когда он занимался строительством в Москве, я к нему относился очень негативно. Потом он уехал в Московскую область. Потом в соседние области и там тоже накуролесил здорово. Такая оценка совершенно однозначная, негативная и более того.

- А зачем вообще Балакину выборы?

- Зачем вы меня об этом спрашиваете? У меня сейчас нет никакого интереса к выборам мэра Москвы.

В минувший вторник Михаил Балакин стал пятым кандидатом в мэры Москвы. Таким образом, комиссия исполнила решение Мосгорсуда, который ранее признал отказ в регистрации выдвиженца от партии «Союз Горожан» незаконным. От имени бывшего строителя в Telegram вещает канал «Лужковский кандидат». Узнать принадлежит ли он Балакину, «Политике Сегодня» не удалось. Телефоны приемных пятого кандидата в мэры Москвы молчат. Застать Михаила Балакина на рабочем месте в Мосгордуме, агентство также не удалось. Известно, что ранее Балакин характеризовал себя как «сторонника лужковской Москвы».

Имя Балакина часто упоминалось в СМИ до выборов в контексте скандала с банкротством СУ-155. Объединившая 85 промышленных предприятий и организаций компания разорилась в 2016 году. 49 тысяч покупателей в 14 регионах страны чуть было не остались без квартир. Достраивать дома взялось государство средствами дочернего предприятия АИЖК - банка «Российский капитал» (сейчас – «Дом.РФ»).