Задолженность украинцев за коммунальные услуги растет

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

С начала 2018 года задолженность населения страны за коммунальные услуги увеличилась. Речь идет об отоплении, горячей воде и газе.

По состоянию на 30 июня долг за поставки газа составляет порядка 16,8 миллиардов гривен. 1 января этот показатель составлял 12,1 миллиарда гривен.

За отопление и горячую воду украинцы не заплатили 11,4 миллиарда гривен. Также растет задолженность за содержание домов, придомовых территорий и вывоз мусора.