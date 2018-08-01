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17:14   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Задолженность украинцев за коммунальные услуги растет

Задолженность украинцев за коммунальные услуги растет

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

С начала 2018 года задолженность населения страны за коммунальные услуги увеличилась. Речь идет об отоплении, горячей воде и газе. 

По состоянию на 30 июня долг за поставки газа составляет порядка 16,8 миллиардов гривен. 1 января этот показатель составлял 12,1 миллиарда гривен. 

За отопление и горячую воду украинцы не заплатили 11,4 миллиарда гривен. Также растет задолженность за содержание домов, придомовых территорий и вывоз мусора.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #общество #коммунальные услуги
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