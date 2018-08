Трамп призвал генпрокурора закрыть дело о «российском вмешательстве»

Глава США Дональд Трамп назвал дело о «российском вмешательстве» позором для американского правительства.

Трамп призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса (Jeff Sessions, член республиканской партии — прим.ред.) поспособствовать закрытию позорного дела о мнимом «российском вмешательстве» в выборы американского лидера, которые состоялись в далеком 2016 году.

Американский президент назвал деятельность Демпартии США грязной работой, которая может оставить «черное пятно» в истории.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!