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 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

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17:06   1 Августа 2018
Весь мир

Трамп призвал генпрокурора закрыть дело о «российском вмешательстве»

Трамп призвал генпрокурора закрыть дело о «российском вмешательстве»

Глава США Дональд Трамп назвал дело о «российском вмешательстве» позором для американского правительства.

Трамп призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса (Jeff Sessions, член республиканской партии — прим.ред.) поспособствовать закрытию позорного дела о мнимом «российском вмешательстве» в выборы американского лидера, которые состоялись в далеком 2016 году.

Американский президент назвал деятельность Демпартии США грязной работой, которая может оставить «черное пятно» в истории.

«Генпрокурор США Джефф Сешнс должен разрешить эту ужасную ситуацию. Охота на ведьм и лживое расследование о «российском вмешательстве» в выборы должно прекратиться в кратчайшие сроки, чтобы в американской истории не осталось темного пятна. Спецпрокурор Мюллер противоречит сам себе, а его коллеги, 17 разгневанных демократов, продолжают исполнять грязную работу, которая позорит страну», — возмутился лидер в Twitter.

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Автор: Екатерина Розина
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