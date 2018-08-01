Трамп призвал генпрокурора закрыть дело о «российском вмешательстве»

Глава США Дональд Трамп назвал дело о «российском вмешательстве» позором для американского правительства.

Трамп призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса (Jeff Sessions, член республиканской партии — прим.ред.) поспособствовать закрытию позорного дела о мнимом «российском вмешательстве» в выборы американского лидера, которые состоялись в далеком 2016 году.

Американский президент назвал деятельность Демпартии США грязной работой, которая может оставить «черное пятно» в истории.

«Генпрокурор США Джефф Сешнс должен разрешить эту ужасную ситуацию. Охота на ведьм и лживое расследование о «российском вмешательстве» в выборы должно прекратиться в кратчайшие сроки, чтобы в американской истории не осталось темного пятна. Спецпрокурор Мюллер противоречит сам себе, а его коллеги, 17 разгневанных демократов, продолжают исполнять грязную работу, которая позорит страну», — возмутился лидер в Twitter.