Фасад «дома с писателями» отреставрировали
Эксперты Общероссийского народного фронта добились завершения реставрационных работ на фасаде доходного дома Бройдо, расположенного в историческом центре Москвы.
Эксперты ОНФ контролировали реставрацию «дома с писателями». Доходный дом на Плотниковом переулке построил в 1907 году архитектор Николай Жерехов для Григория Бройдо. Здание украсили фризы с русскими писателями. Дом считается объектом культурного наследия регионального значения.
Местные жители попросили столичный штаб ОНФ помочь спасти фасад здания от обрушения. Многие скульптуры практически полностью разрушились. Эксперты ОНФ совместно с жителями дома добились официального решения московских властей завершить реставрацию фасада «дома с писателями».
На самом деле прям очень необычные скульптуры обнимающихся людей среди которых Гоголь, Толстой и Пушкин. У дома я встретил мужчину активиста, который вместе с общественными организациями добивался восстановления дома. Он 10 минут с увлечением рассказывал мне о здании. Кайф. pic.twitter.com/0h2zMsw6dp— Constantine (@CKonovalov) 3 июня 2018 г.