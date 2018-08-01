Фасад «дома с писателями» отреставрировали

Эксперты Общероссийского народного фронта добились завершения реставрационных работ на фасаде доходного дома Бройдо, расположенного в историческом центре Москвы.

Эксперты ОНФ контролировали реставрацию «дома с писателями». Доходный дом на Плотниковом переулке построил в 1907 году архитектор Николай Жерехов для Григория Бройдо. Здание украсили фризы с русскими писателями. Дом считается объектом культурного наследия регионального значения.

Местные жители попросили столичный штаб ОНФ помочь спасти фасад здания от обрушения. Многие скульптуры практически полностью разрушились. Эксперты ОНФ совместно с жителями дома добились официального решения московских властей завершить реставрацию фасада «дома с писателями».