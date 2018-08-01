Московские власти планируют до конца года благоустроить более трех тысяч дворов

Активное благоустройство дворовых территорий в российской столице идет полным ходом, и к концу текущего года планируется обновить почти 3 400 московских дворов.

Об этом в среду со ссылкой на московский департамент жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Программой благоустройства на 2018 год запланировано благоустроить 3 тысячи 351 дворовую территорию, а также на 2 тысячах 211 объектах запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что в рамках предстоящих работ планируется отремонтировать свыше 1,5 тысяч детских площадок и более 500 спортивных площадок.

Модернизация дворов в Москве проводится с учетом пожеланий местных жителей и с применением самых современных практик благоустройства территорий.