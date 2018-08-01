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 Боксер-тяжеловес Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

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16:48   1 Августа 2018
Весь мир

Свыше 100 человек погибли из-за ливней в Индии

Свыше 100 человек погибли из-за ливней в Индии

Минимум 106 человек стали жертвами муссонных ливней в Индии, передает телеканал NDTV.

При этом еще около 100 человек получили травмы и ранения.

За последние сутки еще 14 человек погибли и семь пострадали.

Около 600 жилых домов повреждены, из-за природного катаклизма в Уттар-Прадеше порядка 80 голов скота погибли. Пострадало и сельское хозяйство.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх распорядился о том, чтобы местные власти оповестили жителей штата об угрозе. При этом он приказал оказать материальную и медицинскую поддержку пострадавшим и их родственникам.  

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Автор: Екатерина Розина
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