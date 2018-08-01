Кота Бегемота похитили из «Булгаковского дома» в Москве

Об этом сообщил директор музея-театра Николай Голубев.

В беседе с Nation News он рассказал, что неизвестная в белом платье украла кота Бегемота прямо из музея. Женщина схватила кота и пошла в сторону метро «Маяковская». Ни охранник, ни сотрудники музея не поймали злоумышленницу. Позже свидетели сообщили, что видели неизвестную у сада «Аквариум».

Инцидент произошел в среду, 1 августа. Все экскурсии в музее отменены. Сотрудники рыдают.

Кот Бегемот прожил в доме 13 лет. По словам Голубева, у животного на шее висит ошейник с адресом. Кот не чипирован, но привит. Врачи заметили у животного проблемы с почками.

На странице в Facebook сотрудники музея разместили фотографию кота и описание животного. Просят дать знать, если Бегемот найдется.