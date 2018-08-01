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18:54   1 Августа 2018
Россия

Блекаут не повторится. Энергосистему Москвы привели в порядок

Блекаут не повторится. Энергосистему Москвы привели в порядок

Власти столицы объявили о масштабной программе по замене устаревших электросетей.

Несколько сотен километров «тяжелых сетей, доставшихся в наследство» от предыдущей администрации города, предстоит поменять Москве. Запуск экологической программы по замене устаревших кабелей с масляных на сшитые полиэтилена мэр Сергей Собянин анонсировал в ходе визита на электроподстанцию «Елоховская» на Нижней Красносельской улице.

«Они (масляные кабельные сети) сложные в эксплуатации и для города экологически небезопасные», - отметил градоначальник.

Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов в комментарии для ИА «Политика Сегодня» подтвердил, проблема старая. И ее нужно решать. 

«Надо делать. Это вопрос нашей с вами безопасности. Долгое время не приступали к этим работам в силу нехватки финансирования. И вот сейчас процесс вновь пошел.Чрезвычайно важная задача. Нужно проводить реконструкцию, заменять старое оборудование на новое, - комментирует Борисов - Измерительные трансформаторы с масляным наполнителем опасны, потому что когда происходит повреждение, выделяются продукты горения. В закрытом помещении может быть взрыв. Также есть тенденция к замене силовых трансформаторов на сухие. Но это уже завтрашний день».

Блекаут не повторится. Энергосистему Москвы привели в порядок

Тяжелое наследство досталось городу еще с советских времен. Нулевые, запомнившееся нефтяным дождем, пролившимся на экономику России, для лужковской Москвы обернулись блекаутом в 2005-ом. Тогда без электричества из-за устаревшего оборудования подстанции «Чагино» и жары в 31 градус осталось семь миллионов человек. Десятки тысяч людей застряли в обесточены лифтах, оборвалось железнодорожное движение, падала сотовая связь, РТС и ММВБ остановили торги.

Авария затронула не только столицу. На птицефабриках Петелино и Тульская погибли более миллиона кур, в доменных печах Ступинского металлургического комбината застыл расплавленный никель. За блекаут ответили начальники энергетиков. Почти все руководство «Мосэнерго» во главе с гендиректором Аркадием Евстафьевым отправилось в отставку. 

Борисов уверен, что сегодня такая авария повторится не может. С тех пор многое в энергосистеме исправили. 

«Повторения такой аварии не будет. Подстанция «Чагино» - это маленький элемент в этом. Да, там стояло оборудование 1957 года. Были режимные проблемы. Но все они устранены», - сказал эксперт.

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Автор: Мария Владимирова
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