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16:50   1 Августа 2018
Весь мир

Россия разрабатывает «убийцу подлодок», считают западные эксперты

Россия разрабатывает «убийцу подлодок», считают западные эксперты

Издание Popular Mechanics пишет, что западные эксперты предполагают, что Россия разрабатывает атомную беспилотную подводную лодку, которая будет ликвидировать субмарины противника. 

По их словам, проект «Цефалопод» появился еще в 2015 году, однако оставался в тени многоцелевой системы «Посейдон». Новая разработка может стать «убийцей подлодок». Проект оценивается в восемь миллиардов рублей.

Россия разрабатывает «убийцу подлодок», считают западные эксперты

Эксперты считают, что на вооружении у «Цефалопода» будут компактные торпеды MTT. Они способны пробить корпус практически любой субмарины. Кроме того, эти подлодки могут превосходить по размерам американские проекты, обладать высокой прочностью и технологиями «невидимости».

Popular Mechanics пишет, что подобные аппараты «полностью трансформируют военно-морскую войну». Также в издании отметили, что неизвестно, на какой стадии готовности находится проект.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #весь мир #подлодка #армия и опк
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