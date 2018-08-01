Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выделяет ключевые законопроекты, которые бы обеспечивали основу для развития цифровой экономики, сообщил глава ведомства Константин Носков.

По его словам, Минкомсвязь РФ считает целесообразным законодательно закрепить признание электронных сделок. Носков выступая на первом заседании совета по цифровой экономике при СФ объяснил, что закон позволит признать электронные сделки и документы, хранение в электронном архиве и сдачу в Федеральное архивное агентство.

«Должны быть легализованы смартконтракты», — добавил Носков.

Глава Минкомсвязь РФ также предложил урегулировать сферу персональных данных и криптовалютных механизмов. Речь идет о сборе, хранении и обработке информации с использованием новых технологий.