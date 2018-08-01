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Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

 Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды
Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

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 Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени

Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени
16:35   1 Августа 2018
Россия

Москва! Лео ищет дом

Москва! Лео ищет дом

Лео — пятимесячный котик серебристо-серого окраса — родился и вырос на улице. Он, непременно, пропал бы там со своим нежным характером.

Лео всегда рад поесть, с удовольствием хрустит сухим кормом. Котик — активный и дружелюбный. К другим кошкам и маленьким собакам относится крайне спокойно. Также любит и человека, с радостью посидит у вас на руках. Отлично освоил лоток, ни одного промаха. Привит. Отдается по договору ответственного содержания.

Если вы хотите забрать Лео, звоните Анне: 8 929 661 70 72. 

Москва! Лео ищет дом

Москва! Лео ищет дом

Москва! Лео ищет дом

Фонд «РЭЙ» помогает бездомным животным, а также приютам, в которых они содержатся. Сейчас мы поддерживаем более 30 приютов Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, в которых в общей сложности живут более 15 000 собак и кошек.

Мы привозим им корма и лекарства, оказываем помощь в лечении и поиске дома, а также проводим яркие городские фестивали, посвященные дружбе животных и людей.

Подробнее о нас можно узнать на сайте: https://rayfund.ru/ Мы помогаем тем, кто не может попросить о помощи, и приглашаем всех делать это вместе с нами!  Оказать помощь животным можно по ссылке: https://rayfund.ru/get_involved/donate/

Мы уже пять лет рассказываем вам о проблемах общества, экономике, политике и войнах. И теперь хотим напомнить еще об одной войне. Ее ведут бездомные животные, они сражаются не за деньги и власть — за еду, дом и вашу любовь. Они ни в чем не виноваты и хотят дружить. 

Каждую неделю редакция ИА «Политика сегодня»  публикует фото бездомного четвероногого. Может быть, это тот, кого вы ждете.

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Автор: Святослав Добрый
#животные #приют #кот #лео ищет дом #фонд рэй #помощь животным
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