Москва! Лео ищет дом

Лео — пятимесячный котик серебристо-серого окраса — родился и вырос на улице. Он, непременно, пропал бы там со своим нежным характером.

Лео всегда рад поесть, с удовольствием хрустит сухим кормом. Котик — активный и дружелюбный. К другим кошкам и маленьким собакам относится крайне спокойно. Также любит и человека, с радостью посидит у вас на руках. Отлично освоил лоток, ни одного промаха. Привит. Отдается по договору ответственного содержания.

Если вы хотите забрать Лео, звоните Анне: 8 929 661 70 72.

Фонд «РЭЙ» помогает бездомным животным, а также приютам, в которых они содержатся. Сейчас мы поддерживаем более 30 приютов Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, в которых в общей сложности живут более 15 000 собак и кошек.

Мы привозим им корма и лекарства, оказываем помощь в лечении и поиске дома, а также проводим яркие городские фестивали, посвященные дружбе животных и людей.

Подробнее о нас можно узнать на сайте: https://rayfund.ru/ Мы помогаем тем, кто не может попросить о помощи, и приглашаем всех делать это вместе с нами! Оказать помощь животным можно по ссылке: https://rayfund.ru/get_involved/donate/

Мы уже пять лет рассказываем вам о проблемах общества, экономике, политике и войнах. И теперь хотим напомнить еще об одной войне. Ее ведут бездомные животные, они сражаются не за деньги и власть — за еду, дом и вашу любовь. Они ни в чем не виноваты и хотят дружить.

Каждую неделю редакция ИА «Политика сегодня» публикует фото бездомного четвероногого. Может быть, это тот, кого вы ждете.