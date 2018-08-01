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16:33   1 Августа 2018
Весь мир

Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

В отеле компании Hilton в настоящее время размещается центр ЦИК Зимбабве, где проводятся подсчет бюллетеней и пресс-конференции.

Группа демонстрантов численностью 40-50 человек попыталась пробраться за ограду отеля через одни из ворот. При этом здание они не окружали.

Полиция вполне спокойно отреагировала на штурм. Правоохранители с помощью водометов оттолкнули протестующих, не позволив им преодолеть забор. Серьезных столкновений не произошло.

В Зимбабве 30 июля прошли парламентские и президентские выборы. Согласно предварительным данным, лидером голосования стала правящая партия «Зимбабвийский Африканский национальный союз». Она получила 36 мест. На втором месте — оппозиционное «Движение за демократические перемены» (11 мест).

Голоса за президента страны еще подсчитываются. Главными претендентами на пост лидера являются нынешний глава Эммерсон Мнангагва и Нельсон Чамиза.

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Автор: Юлия Халус
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