Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

В отеле компании Hilton в настоящее время размещается центр ЦИК Зимбабве, где проводятся подсчет бюллетеней и пресс-конференции.

Группа демонстрантов численностью 40-50 человек попыталась пробраться за ограду отеля через одни из ворот. При этом здание они не окружали.

Полиция вполне спокойно отреагировала на штурм. Правоохранители с помощью водометов оттолкнули протестующих, не позволив им преодолеть забор. Серьезных столкновений не произошло.

В Зимбабве 30 июля прошли парламентские и президентские выборы. Согласно предварительным данным, лидером голосования стала правящая партия «Зимбабвийский Африканский национальный союз». Она получила 36 мест. На втором месте — оппозиционное «Движение за демократические перемены» (11 мест).

Голоса за президента страны еще подсчитываются. Главными претендентами на пост лидера являются нынешний глава Эммерсон Мнангагва и Нельсон Чамиза.