Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

Следователи СК РФ по Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении фельдшера «Скорой медицинской помощи» Кольчугинской Центральной районной больницы по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Об этом в среду сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. В ходе расследования следователи выяснили, что одинокий мужчина пенсионного возраста, периодически переживавший психологические стрессы,17 декабря минувшего (2017) года нанес сам себе порез в области груди, и спустя некоторое время позвонил в Скорую помощь, заявив принимавшему звонки фельдшеру о ранении, плохом самочувствии и об утрате способности самостоятельно передвигаться. Несмотря на то, что мужчина заявил, что ему необходима срочная медицинская помощь, фельдшер приняла решение не направлять к нему медицинскую бригаду, а вместо этого посоветовала пенсионеру обратиться в поликлинику к участковому доктору

Вечером того же дня мужчина нашел в себе силы добраться до дверей соседей по лестничной площадке и попросить помощи у них. Соседи вызвали скорую помощь, которая и госпитализировала пострадавшего, однако уже в больнице пенсионер скончался от острой кровопотери. Смерть пациента была зафиксирована в 21.55.

Экспертиза, проведенная судебной медицинской комиссией по постановлению следователя СК РФ, подтвердила, что смерть пациента можно было предотвратить, если бы медицинская помощь была оказана своевременно. Российское законодательство, гарантирует гражданам оказание бесплатных медицинских услуг, и фельдшер, принявшая вызов, была обязана зарегистрировать его и передать свободной медицинской бригаде, однако она этого не сделала. В ходе проверки фельдшер признала свою вину.

Проводивший проверку следователь Следственного комитета РФ направил в областной департамент Здравоохранения представление, в котором указал, что имевший место трагический случай не первый в отделении Кольчугинской ЦРБ по приему вызовов, и отметил, что в медучреждении необходимо провести ведомственную проверку.