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Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

 Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды
Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

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Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени
16:17   1 Августа 2018
Весь мир

Google создаст для Китая поисковую систему с жесткой цензурой

Google создаст для Китая поисковую систему с жесткой цензурой

Для того, чтобы цензура работала, в поисковую систему внедрят алгоритмы, которые будут действовать на основе машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Поисковик предназначен для Китая, его могут запустить уже в следующем году.

На данный момент практически готовы две версии поисковика — для гаджетов на Android и для персональных компьютеров.

Благодаря программному обеспечению Google сможет соблюдать законы страны, запрещая доступ к нелегальным источникам информации. Речь идет о различных оппозиционных ресурсах, а также Facebook, Twitter и Instagram.

Рабочее название поисковика — Dragonfly. Над ним работали более года, однако результаты уже представлены китайским чиновникам на оценку.

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Автор: Виктория Разумовская
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