Google создаст для Китая поисковую систему с жесткой цензурой

Для того, чтобы цензура работала, в поисковую систему внедрят алгоритмы, которые будут действовать на основе машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Поисковик предназначен для Китая, его могут запустить уже в следующем году.

На данный момент практически готовы две версии поисковика — для гаджетов на Android и для персональных компьютеров.

Благодаря программному обеспечению Google сможет соблюдать законы страны, запрещая доступ к нелегальным источникам информации. Речь идет о различных оппозиционных ресурсах, а также Facebook, Twitter и Instagram.

Рабочее название поисковика — Dragonfly. Над ним работали более года, однако результаты уже представлены китайским чиновникам на оценку.