СМИ: Мойщик окон погиб в Москве, сорвавшись с 30-го этажа небоскреба Москва-Сити

В деловом центре Москва-Сити в среду насмерть разбился мойщик окон, который упал с высоты 30-го этажа с небоскреба «Око».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в московской полиции.

«По словам очевидцев, он мыл окна в районе 30-го этажа башни «Око», сорвался и упал на проезжую часть», - говорится в заявлении источника.

При этом в Главном управлении МВД по Москве и Московской области подтвердили, что в столице на Пресненской набережной обнаружено тело мужчины, но не стали приводить подробностей трагедии.

Информация о произошедшем в настоящее время уточняется.