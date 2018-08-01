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Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

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16:12   1 Августа 2018
Россия

СМИ: Мойщик окон погиб в Москве, сорвавшись с 30-го этажа небоскреба Москва-Сити

СМИ: Мойщик окон погиб в Москве, сорвавшись с 30-го этажа небоскреба Москва-Сити

В деловом центре Москва-Сити в среду насмерть разбился мойщик окон, который упал с высоты 30-го этажа с небоскреба «Око».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в московской полиции.

«По словам очевидцев, он мыл окна в районе 30-го этажа башни «Око», сорвался и упал на проезжую часть», - говорится в заявлении источника.

При этом в Главном управлении МВД по Москве и Московской области подтвердили, что в столице на Пресненской набережной обнаружено тело мужчины, но не стали приводить подробностей трагедии.

Информация о произошедшем в настоящее время уточняется.

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Автор: Александр Люблинский
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