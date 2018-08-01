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 Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

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16:12   1 Августа 2018
Россия

Орешкин: правительство может освободить самозанятых от взносов в ПФР

Орешкин: правительство может освободить самозанятых от взносов в ПФР

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в беседе с журналистами подчеркнул, что каждому гражданину страны положена минимальная пенсия. Выплаты человек получит вне зависимости от суммы страховых взносов.

В правительстве обсуждается вариант освобождения самозанятых от обязательных взносов в Пенсионны фонд Росси. Данная категория граждан в таком случае берет на себя все риски по будущей пенсии.

Орешкин считает, что если россиянин готов сам зарабатывать и копить, то власти должны создать механизмы по увеличению социального обеспечения самозанятых.

Минфин разрабатывает новый режим — налог на профессиональный доход. В следующем году он заработает в четырех пилотных областях России, после чего программу распространят по всей стране. Самозанятые россияне в рамках проекта установят приложение на смартфон и будут платить не более 6% от выручки. Новшество позволит не регистрироваться как индивидуальный предприниматель и не предоставлять отчетность.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #минфин #общество #орешкин #самозанятые
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