Орешкин: правительство может освободить самозанятых от взносов в ПФР

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в беседе с журналистами подчеркнул, что каждому гражданину страны положена минимальная пенсия. Выплаты человек получит вне зависимости от суммы страховых взносов.

В правительстве обсуждается вариант освобождения самозанятых от обязательных взносов в Пенсионны фонд Росси. Данная категория граждан в таком случае берет на себя все риски по будущей пенсии.

Орешкин считает, что если россиянин готов сам зарабатывать и копить, то власти должны создать механизмы по увеличению социального обеспечения самозанятых.

Минфин разрабатывает новый режим — налог на профессиональный доход. В следующем году он заработает в четырех пилотных областях России, после чего программу распространят по всей стране. Самозанятые россияне в рамках проекта установят приложение на смартфон и будут платить не более 6% от выручки. Новшество позволит не регистрироваться как индивидуальный предприниматель и не предоставлять отчетность.