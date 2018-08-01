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 Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

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16:08   1 Августа 2018
Россия

Тело погибшего в ЦАР Расторгуева в субботу доставят в Москву

Тело погибшего в ЦАР Расторгуева в субботу доставят в Москву

Супруга погибшего режиссера и его коллеги в среду, 1 августа, ходили в российское посольство, где уже началась подготовка к транспортировке его тела, пишет РИА Новости со ссылкой на многолетнего соавтора режиссера Сусанну Баранжиеву.

МИД России ранее сообщил, что в понедельник, 30 июля, в ЦАР погибли три человека. При обыске у них нашли только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России незамедлительно возбудил уголовное дело об убийстве. Посольство РФ сейчас занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов.

Баранжиева уточнила, что, как рассказала ей сестра Расторгуева, его тело доставят в Москву в субботу, 4 августа.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #цар #александр расторгуев
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