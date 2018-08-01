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Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

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16:00   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Ранее казахстанские пограничники задержали в акватории Каспийского моря судно, на борту которого находились четверо россиян. В погранслужбе Комитета национальной безопасности Казахстана сообщили, что нарушители пытались скрыться.

Пограничникам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

У граждан РФ был запас питьевой воды на 200 литров, газовая плитка с запасным баллоном, запас продуктов и запчасти для судна.

На данный момент проводятся следственные мероприятия в связи с инцидентом. В дело включилось генконсульство РФ в Уральске. Подробности произошедшего выясняются.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #казахстан #пограничники #каспийское море
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