Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Ранее казахстанские пограничники задержали в акватории Каспийского моря судно, на борту которого находились четверо россиян. В погранслужбе Комитета национальной безопасности Казахстана сообщили, что нарушители пытались скрыться.

Пограничникам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

У граждан РФ был запас питьевой воды на 200 литров, газовая плитка с запасным баллоном, запас продуктов и запчасти для судна.

На данный момент проводятся следственные мероприятия в связи с инцидентом. В дело включилось генконсульство РФ в Уральске. Подробности произошедшего выясняются.