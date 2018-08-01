Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в ЦАР российским представителям СМИ: журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева.

«Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Под ногами виновных должна гореть земля! Наказать строго!»

Чеченский президент выразил надежду, что правоохранительные органы и МИД России приложат максимальные усилия для того, чтобы правосудие восторжествовало.

При этом Кадыров подчеркнул, что если информация о том, что командировка не была оформлена должным образом соответствует действительности, то нужно предъявить строгий спрос и к тем, кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности.

Такое предположение лидер сделал в связи с появившейся информацией о том, что группа отправилась работать в африканское государство по туристическим визам и не поставила в изветность российское посольство.

Также он прокомментировал слухи о том, что за убийством россиян стоит повстанческая организация «Селека». Кадыров возмутился, что в сообщения об этом обязательно добавляют примечание, что это движение «мусульманское».

В гибели группы журналистов виноваты ни мусульмане и не христиане, а уголовники и преступники, а то, к какой конфессии они себя относят значения не имеет, подчеркнул он.

При этом глава Чечни пресек упоминания о религиозной принадлежности и напомнил, что когда в США юноша расстрелял одноклассников в школе, никто не говорил о его вероисповедании.

Кадыров отметил, что один из погибших россиян, а именно Орхан Джемаль, был мусульманином, сыном известного исламского деятеля Гейдара Джемаля. А двое его коллег вероятнее православными. Однако убит каждый из них, а убийцы до сих пор на свободе.

Чеченский президент призвал жестко и оперативно наказать виновных и добавил, что желательно это сделать руководствуясь законами военного времени.