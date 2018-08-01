Депутат ГД: Исковыми заявлениями Украины к России в Брюсселе уже «дороги мостят»

Украины нет в списке кредиторов России, поэтому предложение Порошенко выставить Москве счет за ущерб в Донбассе, подав соответствующий иск, станет для Киева очередными разбитыми надеждами.

Такое мнение в среду высказал депутат Государственной думы от республики Крым Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА новости.

Напомним: ранее украинский президент Петр Порошенко написал в социальной сети Facebook, что Россия должна будет заплатить за «нанесенный в Донбассе ущерб», для чего Киеву необходимо без промедления сформулировать «свои консолидированные претензии». С этой целью Порошенко, по его словам, в среду призвал Кабмин сформировать межведомственный координационный орган, который и займется подготовкой иска к России.

Комментируя это заявление президента Украины, депутата Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Украина, конечно, может подавать в европейские суды любые иски, которыми в Брюсселе, вероятно, уже «дороги мостят», но все они в результате обернутся для Киева разбитыми надеждами.

Также депутат отметил, что Украина в целом заняла позицию страны, которой должны все, а Россия – особенно.

«Был какой-то ущерб от перехода Крыма или не было - для официального Киева это не имеет значения. И если говорить открыто, то режим Порошенко приемлет только одну позицию – «Россия должна по жизни», - отметил Бальбек.

При этом он добавил, что никому не запрещено тешить себя надеждами, но, какой бы ни была позиция Киева, таких кредиторов, как Украина в списке России не значится.