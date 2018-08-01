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15:43   1 Августа 2018
Россия

ФСБ задержала вербовщиков террористов в Калининграде

ФСБ задержала вербовщиков террористов в Калининграде

Сотрудники ФСБ задержали девять участников законспирированной ячейки радикалов, причастных к деятельности запрещенной террористической организации «Исламское государство»*. Они вербовали людей в регионе в интересах боевиков. 

По словам оперативников, члены группы вели идеологическую обработку жителей региона. Они распространяли запрещенную литературу и склоняли людей к преступлениям террористического характера. Благодаря им двое россиян уехали в Сирию, чтобы участвовать в боях на стороне террористов.

В ходе обысков удалось изъять огнестрельное и травматическое оружие, гранату, патроны, религиозную литературу. Возбуждены уголовные дела.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #терроризм #иг #фсб #калининград
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