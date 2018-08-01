ФСБ задержала вербовщиков террористов в Калининграде

Сотрудники ФСБ задержали девять участников законспирированной ячейки радикалов, причастных к деятельности запрещенной террористической организации «Исламское государство»*. Они вербовали людей в регионе в интересах боевиков.

По словам оперативников, члены группы вели идеологическую обработку жителей региона. Они распространяли запрещенную литературу и склоняли людей к преступлениям террористического характера. Благодаря им двое россиян уехали в Сирию, чтобы участвовать в боях на стороне террористов.

В ходе обысков удалось изъять огнестрельное и травматическое оружие, гранату, патроны, религиозную литературу. Возбуждены уголовные дела.

*Террористическая организация, запрещена в РФ