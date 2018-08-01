Идею Порошенко предъявить РФ очередной иск в соцсетях назвали предвыборным проектом

Украинский лидер Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск «за неизмеримые человеческие страдания, уничтожение инфраструктуры и экономического потенциала Донбасса».

По его словам, Киев сформулирует «консолидированные претензии» Украины к РФ для возмещения «нанесенного ущерба». Порошенко обратился в Кабинет министров Украины и попросил принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа.

Донбасс даже в состоянии войны живёт и имеет возможность развиваться. В то время как Киев в долг денег всюду просит. Петя, расскажи своим гражданам какой у Украины внешний долг и чем отдавать будете — lol (@KrasnyiKomissar) 1 августа 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что Киев уже подавал иски против РФ в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН. Украинское государство требует, чтобы Москва возместила ущерб за потерянное имущество на крымском полуострове.

Это называется "бред сутяжничества". — Михайло Пофигайло (@pofigailo) 1 августа 2018 г.

Короче ..Дайте грошей — mari (@grimm24j) 1 августа 2018 г.

А как насчет вернуть долги, которые Россия выплатила за Украину при разделении СССР... — Светлана Кузьмина (@kuzka_s) 1 августа 2018 г.

В начале 2018 года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Киев сменил «антитеррористическую» операцию на военную, а закон дал президенту Порошенко право использовать военных в регионе в мирное время. Создание межведомственного координационного органа предусмотрено этим законом.

Вина Ваша, как Президента- в первую очередь, а не России......Вы бунт устроили во всей Украине, обманули свой народ,разрушили города и села... ради своих личных интересов... — Жанна Рамазанова (@jannaramazanov1) 1 августа 2018 г.

а четыре года о чем он думал ? перед выборами пошли самые безнадежные пожэкты — олена (@Kornienko1983) 1 августа 2018 г.

Россияне напомнили, что на Украине начинается предвыборная кампания, возможно, поэтому Порошенко делает подобного рода заявления. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела украинского государства. РФ отрицает подобные заявления и называет обвинения неприемлемыми.

Очередной иск за отказ вводить войска вна Украину. Петя словно Юлий Цезарь, одновременно воюет, торгует, вводит санкции, требует скидок на газ, увеличивает товарооборот запрещая российские товары и ждёт ввода войск России. — Немо (@luchemolchat) 1 августа 2018 г.