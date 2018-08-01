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 Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

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16:16   1 Августа 2018
Медиа

Идею Порошенко предъявить РФ очередной иск в соцсетях назвали предвыборным проектом

Идею Порошенко предъявить РФ очередной иск в соцсетях назвали предвыборным проектом

Украинский лидер Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск «за неизмеримые человеческие страдания, уничтожение инфраструктуры и экономического потенциала Донбасса».

По его словам, Киев сформулирует «консолидированные претензии» Украины к РФ для возмещения «нанесенного ущерба». Порошенко обратился в Кабинет министров Украины и попросил принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа.

 

 

Идею Порошенко предъявить РФ очередной иск в соцсетях назвали предвыборным проектом

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что Киев уже подавал иски против РФ в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН. Украинское государство требует, чтобы Москва возместила ущерб за потерянное имущество на крымском полуострове.

 

 

 

Идею Порошенко предъявить РФ очередной иск в соцсетях назвали предвыборным проектом

В начале 2018 года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Киев сменил «антитеррористическую» операцию на военную, а закон дал президенту Порошенко право использовать военных в регионе в мирное время. Создание межведомственного координационного органа предусмотрено этим законом.

 

 

Идею Порошенко предъявить РФ очередной иск в соцсетях назвали предвыборным проектом

Россияне напомнили, что на Украине начинается предвыборная кампания, возможно, поэтому Порошенко делает подобного рода заявления. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела украинского государства. РФ отрицает подобные заявления и называет обвинения неприемлемыми.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #порошенко #донбасс #украина
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