Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Об этом чемпион России по боксу в тяжелом весе рассказал «Политике Сегодня».

Чемпион России по боксу в тяжелом весе Ростислав Плечко полагает, что победу Александру Усику над Маратом Гассиевым обеспечил опыт, полученный в любительской карьере. Украинский боксер - олимпийский чемпион (Игры в Лондоне, 2012) и чемпион мира и Европы именно в любительском боксе.

«Гассиев же сразу начал выступать в профессиональном, поэтому «по любителям» опыта у него нет, - напомнил Политике Сегодня Плечко. - Он слабо умеет работать против ребят, которые очень подвижные и сыпят много ударов».

К поражению Гассиева привели и ошибки тренерского штаба. У российского боксера и его тренера не было «план Б», считает Плечко.

«Хотелось бы, чтобы Мурат после первой половины боя показал более агрессивную манеру, если не получалось перебоксировать соперника. Нужно было идти в откровенную драку, но Гассиев решил не рисковать. Несмотря на это, Мурат уже доказал всему миру, что он один из лучших бойцов в тяжелом весе, а ему всего 24 года. Мы увидим еще большие победы, у него очень большой потенциал».

У Гассиева большой потенциал, у Усика - статус абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, он - единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности. И этим пока довольствуется. Сегодня на пресс-конференции в Киеве боксер отказался от звания Героя Украины, которым его хотел наградить премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии», - объяснил он.

Кроме Усика на Украине Плечко следит за боями Василия Ломанченко.

— Он очень умный боксер с отточенной техникой, - сказал Плечко.

— А что насчет Кличко?

— Я уважаю и Виталия, и Владимира. Они уже не боксируют, но это люди, которые смогли использовать свои спортивные достижения в других областях, у них серьезная промоутерская компания по организации поединков «К2Promotions».