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 Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени

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Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

 Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды
Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

 Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени

Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени
15:37   1 Августа 2018
Россия

«Москва - это люди»: кандидат на пост главы столицы от КПРФ Кумин представил программу

«Москва - это люди»: кандидат на пост главы столицы от КПРФ Кумин представил программу

О программе, которая состоит из 12 основополагающих направлений, Вадим Кумин сообщил во время пресс-конференции.

Предвыборную программу кандидат назад «Москва — это люди. План Вадима Кумина». По его словам, документ распространяется на множество проблем, включая ситуацию обманутых дольщиков, градостроительной политики и здравоохранения. Помимо этого Кумин не оставил без внимания следующие сферы: образование, экология, бюджет столицы и ЖКХ, а также народное самоуправление и работа с молодежью.

Выборы мэра Москвы назначили на единый день голосования, который состоится 9 сентября.  

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Автор: Екатерина Розина
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