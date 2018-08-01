«Москва - это люди»: кандидат на пост главы столицы от КПРФ Кумин представил программу

О программе, которая состоит из 12 основополагающих направлений, Вадим Кумин сообщил во время пресс-конференции.

Предвыборную программу кандидат назад «Москва — это люди. План Вадима Кумина». По его словам, документ распространяется на множество проблем, включая ситуацию обманутых дольщиков, градостроительной политики и здравоохранения. Помимо этого Кумин не оставил без внимания следующие сферы: образование, экология, бюджет столицы и ЖКХ, а также народное самоуправление и работа с молодежью.

Выборы мэра Москвы назначили на единый день голосования, который состоится 9 сентября.