СМИ: Встреча Лаврова и Помпео в Сингапуре не состоится

Рабочие графики российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майкла Помпео не совпали, в связи с чем оказалось невозможно провести встречу политиков в Сингапуре.

Об этом в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в российской дипломатической делегации.

«Встречи в Сингапуре не будет. Графики не совпадают», - заявил источник, в частности.

При этом отмечается, что будут проработаны другие возможности для проведения двусторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России и США.