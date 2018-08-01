Мы в соц.сетях:
Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

 Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды
Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

 Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени

Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени
Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

Фельдшера Скорой помощи во Владимирской области обвиняют смертельной халатности

 Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

Минкомсвязь РФ хочет законодательно закрепить признание электронных сделок
Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

Генконсульство РФ выясняет подробности задержания россиян в Казахстане

 Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды

Лукашенко: Минск не хочет зависеть от рынка РФ, поэтому диверсифицирует экспорт еды
Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

Толпа протестующих штурмует отель Rainbow Tower в Хараре

 Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени

Кадыров призвал судить убийц российских журналистов в ЦАР по законам военного времени
15:35   1 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Встреча Лаврова и Помпео в Сингапуре не состоится

СМИ: Встреча Лаврова и Помпео в Сингапуре не состоится

Рабочие графики российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майкла Помпео не совпали, в связи с чем оказалось невозможно провести встречу политиков в Сингапуре.

Об этом в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в российской дипломатической делегации.

«Встречи в Сингапуре не будет. Графики не совпадают», - заявил источник, в частности.

При этом отмечается, что будут проработаны другие возможности для проведения двусторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России и США.

СМИ: Встреча Лаврова и Помпео в Сингапуре не состоится

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#встреча #россия #сша #мид #лавров #политика #госдеп #весь мир #помпео #встреча в сингапуре #несовпадение графиков
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...